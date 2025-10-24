„Stollenglühen“ im Lichtensteiner Bad

Hohenstein-Ernstthal
Am Sonntagnachmittag wird ins künftige Naturbad eingeladen.
Der Förderverein des Lichtensteiner Naturbades lädt am Sonntag, 26. Oktober, zum Stollenglühen auf das Gelände des ehemaligen Freibades ein. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher laut Ankündigung ein stimmungsvoller Nachmittag und Abend mit Musik, wärmenden Getränken und herzhaften Leckereien vom Grill. Als besonderer Höhepunkt soll der ersten...
