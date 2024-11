Straße voller Glassplitter: Miniauto überschlägt sich in Niederlungwitz

Am Samstagabend ist ein Jugendlicher in einem Miniauto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Straße von Splittern befreien.

In Niederlungwitz hat sich am Samstagabend ein Miniauto überschlagen. Dabei barst die Seitenscheibe der Fahrertür, sodass die Straße voller Glassplitter war. Laut Polizei war ein Jugendlicher (17) gegen 21.30 Uhr auf der Lungwitztalstraße von Glauchau nach St. Egidien unterwegs. In Höhe Abzweig Hohensteiner Weg kam er von der Fahrbahn ab.