Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein sind längst abgeschafft – etliche Anlieger sollen trotzdem zahlen

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus.
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden.
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden. Bild: Andreas Kretschel
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro.
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro. Bild: Andreas Kretschel
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus.
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden.
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden. Bild: Andreas Kretschel
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro.
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein sind längst abgeschafft – etliche Anlieger sollen trotzdem zahlen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dreieinhalb Jahren ist der Bau der Hartensteiner Straße beendet, vor zwei Jahren beschloss Lichtensteins Rat das Ende der Ausbaubeiträge. Doch nun will die Stadt die Anlieger zur Kasse bitten – was Ärger auslöst, aber formal völlig korrekt ist.

Die Geschichte der Lichtensteiner Straßenausbaubeiträge ist bewegt: In den 1990er-Jahren wurden sie eingeführt, 2008 vom Stadtrat abgeschafft, Ende 2013 wegen der schwierigen Finanzlage wieder eingeführt und im November 2023 erneut gestrichen – durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats. Wer glaubte, damit sei die Sache vom Tisch, hat sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:36 Uhr
1 min.
Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
Rund um Grönland dürfte es künftig eine deutlich stärkere Nato-Präsenz geben. (Archivbild)
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G....
13:35 Uhr
2 min.
Polizei mit Großeinsatz am Freitag und Samstag
Für Freitag und Samstag sind in Dresden zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des 81. Jahrestags der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg angemeldet. (Archivbild)
Rechte Aufmärsche, Menschenkette, Gegenprotest: Mehrere Versammlungen halten die Polizei am Freitag und Samstag auf Trab. Auch mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
15:43 Uhr
2 min.
Zur neuen Diskussion um Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein: Fair ist anders
Fünf Jahre lang wurde auf der Hartensteiner Straße gebaut, erst jetzt werden die Ausbaubeiträge ausgerechnet.
Einmütig hat der Rat die Ausbaubeiträge gekippt, nun rüttelt eine Fraktion schon wieder an diesem Beschluss. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.
Bernd Appel
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
07.02.2026
4 min.
Für Sommer geplante Tuning-Show am Lichtensteiner Palais: Angst vor Lärm und zerfahrenen Gärten
Am 6. Juni sollen rund ums Kulturpalais bis zu 150 Autos für ein Tuningtreffen auffahren. Stadträte fürchten um die neu angelegten Gärten, der Veranstalter weist die Kritik zurück.
Kurz vorm Rosenfest sollen zahlreiche Autos auf das Gelände rollen. Stadträte äußern Bedenken, Bürgermeister und Veranstalter Marcel Seeck weisen diese zurück. Seeck spricht stattdessen von einer großen Chance für Lichtenstein.
Bernd Appel
Mehr Artikel