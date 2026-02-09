Zur neuen Diskussion um Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein: Fair ist anders

Einmütig hat der Rat die Ausbaubeiträge gekippt, nun rüttelt eine Fraktion schon wieder an diesem Beschluss. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.

Eigentlich ist alles klar geregelt: Lichtenstein erhebt keine Straßenausbaubeiträge mehr, und das gilt für alle Vorhaben, die ab November 2023 neu beginnen. Dies hat der Lichtensteiner Stadtrat einstimmig beschlossen. Damit war auch klar: Wessen Straße vorher gebaut wurde, der muss bezahlen, also auch die Anlieger der Hartensteiner Straße....