Fünf Jahre lang wurde auf der Hartensteiner Straße gebaut, erst jetzt werden die Ausbaubeiträge ausgerechnet.
Fünf Jahre lang wurde auf der Hartensteiner Straße gebaut, erst jetzt werden die Ausbaubeiträge ausgerechnet.
Hohenstein-Ernstthal
Zur neuen Diskussion um Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein: Fair ist anders
Redakteur
Von Bernd Appel
Einmütig hat der Rat die Ausbaubeiträge gekippt, nun rüttelt eine Fraktion schon wieder an diesem Beschluss. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.

Eigentlich ist alles klar geregelt: Lichtenstein erhebt keine Straßenausbaubeiträge mehr, und das gilt für alle Vorhaben, die ab November 2023 neu beginnen. Dies hat der Lichtensteiner Stadtrat einstimmig beschlossen. Damit war auch klar: Wessen Straße vorher gebaut wurde, der muss bezahlen, also auch die Anlieger der Hartensteiner Straße....
Mehr Artikel