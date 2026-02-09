Zur neuen Diskussion um Straßenausbaubeiträge in Lichtenstein: Fair ist anders

Hohenstein-Ernstthal
Einmütig hat der Rat die Ausbaubeiträge gekippt, nun rüttelt eine Fraktion schon wieder an diesem Beschluss. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.
Eigentlich ist alles klar geregelt: Lichtenstein erhebt keine Straßenausbaubeiträge mehr, und das gilt für alle Vorhaben, die ab November 2023 neu beginnen. Dies hat der Lichtensteiner Stadtrat einstimmig beschlossen. Damit war auch klar: Wessen Straße vorher gebaut wurde, der muss bezahlen, also auch die Anlieger der Hartensteiner Straße....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.