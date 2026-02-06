Straßenbau und Schrottimmobilien: Das waren Themen bei der Einwohnerversammlung in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Bei der Einwohnerversammlung in Hohenstein-Ernstthal ging es um Parkplatznot an der Schulstraße und überraschend niedrige Schulden.
Die Parksituation auf der Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal ist schon länger angespannt. Doch durch den Straßenbau, der im April beginnen soll, werden künftig noch weniger Parkplätze an der Zufahrtsstraße zum Lessinggymnasium zur Verfügung stehen. „Es ist schwierig, als Anwohner auf der Schulstraße einen Parkplatz zu bekommen“,...
