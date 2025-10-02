Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nina Burghardt und Holger Heine sind als Streetworker in Gersdorf unterwegs.
Nina Burghardt und Holger Heine sind als Streetworker in Gersdorf unterwegs. Bild: Markus Pfeifer
Nina Burghardt und Holger Heine sind als Streetworker in Gersdorf unterwegs.
Nina Burghardt und Holger Heine sind als Streetworker in Gersdorf unterwegs. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Streetworker in Gersdorf: „Eine Frau dachte, wir gehören zu den Straßenbauarbeitern“
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Juli gibt es mit Nina Burghardt und Holger Heine zwei Streetworker in Gersdorf. Welche Herausforderungen gibt es bei der Arbeit auf dem Dorf?

Verstohlene Blicke hinter der Gardine sind Nina Burghardt und Holger Heine in Gersdorf gewöhnt. Beide arbeiten seit Juli als Streetworker in der Gemeinde. Einen festen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche gibt es nicht im Ort. Und so sind die Streetworker - so wie es der Name verspricht - tatsächlich auf der Straße unterwegs, um Jugendliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
17:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Streetworkern in Gersdorf: Wer A sagt ...
Meinung
Redakteur
Im aktuellen Haushalt der Gemeinde Gersdorf ist kein Geld für eine Bleibe für die Jugendlichen eingeplant.
Seit drei Monaten finanziert die Gemeinde Gersdorf eine halbe Streetworker-Stelle. Zwei engagierte Leute sind regelmäßig vor Ort. Doch ist damit genug getan?
Cristina Zehrfeld
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
29.08.2025
4 min.
„Ich klopfe bei Zockern, die zu Hause sitzen, nicht am Fenster“: Streetworkerin Nina Burghardt tritt Job in Waldenburg an
Nina Burghardt ist als Streetworkerin die neue Ansprechpartnerin für Jugendliche aus Waldenburg und Umgebung.
Von der Dresdner Neustadt zurück auf das Land: Die 24-jährige Sozialarbeiterin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie kennt den Alltag von Jugendlichen in der Kleinstadt und auf dem Dorf.
Holger Frenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
Mehr Artikel