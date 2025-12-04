Superblitzer lauert in Lichtenstein: 99 hat’s schon erwischt

Hohenstein-Ernstthal
Am Dienstag wurde der Blitzer aufgebaut, inzwischen gibt es eine erste Bilanz.
Wegen der Sperrung der B 173 rollen derzeit wesentlich mehr Fahrzeuge durch Lichtenstein als sonst, und dies wird wohl mindestens bis Monatsmitte so bleiben. Wie schnell sie rollten, überwacht seit Dienstag der Superblitzer des Landkreises: Am Dienstagmorgen wurde der bekannte weiße Klotz mit dem schwarzen Schlitz vor dem Autohaus an der...
