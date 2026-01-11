Täter brechen nachts Auto in Lichtenstein auf, bekommen den Motor aber nicht an

Hohenstein-Ernstthal
Diebe lassen das Auto stehen, bauen aber das Autoradio aus. Die Polizei bittet um Hinweise.
Auf einen roten VW Golf, der in Lichtenstein auf dem Parkplatz am Altmarkt abgestellt war, hatten es unbekannte Autodiebe abgesehen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brachen die Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag das Auto auf. Es gelang ihnen demnach jedoch nicht, das Fahrzeug zu starten. Sie bauten das Autoradio aus dem Cockpit aus...
