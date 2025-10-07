Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Während einer Tempomessung in Lichtenstein fuhren 39 Autos zu schnell.
Während einer Tempomessung in Lichtenstein fuhren 39 Autos zu schnell.
Hohenstein-Ernstthal
Tempomessung in Lichtenstein: Über 40 Kilometer pro Stunde zu schnell
Von Jakob Nützler
39 Übertretungen sind die Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle in Lichtenstein. Ein Fahrer überschritt die Grenze drastisch. Was ihm nun droht.

Lichtenstein.

Das war nicht nur geringfügig zu schnell. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Lichtenstein hat ein Fahrer am Montag die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Burgstraße in Richtung Rödlitz deutlich überschritten. Die Verkehrspolizei hatte sich zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr mit dem Messgerät positioniert. Dabei registrierten die Beamten ein Auto, das mit 92 Kilometern pro Stunde fuhr – erlaubt waren nur 50. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 370 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 39 Übertretungen und 14 davon im Bußgeldbereich, teilt Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau mit. Der überaus „flotte“ Fahrer muss mit einem Bußgeld von rund 290 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. (nütz)

