Es ist schwer vorstellbar, dass die vermisste Frau vom Rödlitzbach in Lichtenstein (im Bild) bis in die Mulde gelangte. Doch am 15. Juni führten die Bäche der Region viel mehr Wasser.
Es ist schwer vorstellbar, dass die vermisste Frau vom Rödlitzbach in Lichtenstein (im Bild) bis in die Mulde gelangte. Doch am 15. Juni führten die Bäche der Region viel mehr Wasser.
Cirka 500 Meter oberhalb des Wehrs an der Mulde in Remse war die Frau am 8 .Dezember entdeckt worden.
Cirka 500 Meter oberhalb des Wehrs an der Mulde in Remse war die Frau am 8 .Dezember entdeckt worden.
Die Feuerwehr von Remse hat die Frau aus der Mulde geborgen.
Die Feuerwehr von Remse hat die Frau aus der Mulde geborgen.
Es ist schwer vorstellbar, dass die vermisste Frau vom Rödlitzbach in Lichtenstein (im Bild) bis in die Mulde gelangte. Doch am 15. Juni führten die Bäche der Region viel mehr Wasser.
Es ist schwer vorstellbar, dass die vermisste Frau vom Rödlitzbach in Lichtenstein (im Bild) bis in die Mulde gelangte. Doch am 15. Juni führten die Bäche der Region viel mehr Wasser. Bild: Andreas Kretschel
Cirka 500 Meter oberhalb des Wehrs an der Mulde in Remse war die Frau am 8 .Dezember entdeckt worden.
Cirka 500 Meter oberhalb des Wehrs an der Mulde in Remse war die Frau am 8 .Dezember entdeckt worden. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr von Remse hat die Frau aus der Mulde geborgen.
Die Feuerwehr von Remse hat die Frau aus der Mulde geborgen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tote aus der Mulde: Identität ist geklärt – doch wie kam sie von Lichtenstein nach Remse?
Von Bernd Appel, Holger Frenzel
Lichtenstein, Remse, Reinsdorf. Einen Monat nach dem Fund einer weiblichen Leiche in der Zwickauer Mulde bei Remse ist endgültig klar: Es handelt sich um eine Reinsdorferin, die seit Juni vermisst wurde. Was wir wissen – und was nicht.

Die Polizei hat am Dienstag bestätigt: Bei der weiblichen Leiche, die am 8. Dezember in der Mulde bei Remse entdeckt wurde, handelt es sich laut DNA-Abgleich um die seit 15. Juni vermisste Margitta G. (83). Die gebürtige Reinsdorferin hatte am Nachmittag dieses Sonntags ihr Pflegeheim im Zentrum Lichtensteins verlassen. Was ist...
