Tote aus der Mulde: Identität ist geklärt – doch wie kam sie von Lichtenstein nach Remse?

Lichtenstein, Remse, Reinsdorf. Einen Monat nach dem Fund einer weiblichen Leiche in der Zwickauer Mulde bei Remse ist endgültig klar: Es handelt sich um eine Reinsdorferin, die seit Juni vermisst wurde. Was wir wissen – und was nicht.

Die Polizei hat am Dienstag bestätigt: Bei der weiblichen Leiche, die am 8. Dezember in der Mulde bei Remse entdeckt wurde, handelt es sich laut DNA-Abgleich um die seit 15. Juni vermisste Margitta G. (83). Die gebürtige Reinsdorferin hatte am Nachmittag dieses Sonntags ihr Pflegeheim im Zentrum Lichtensteins verlassen. Was ist...