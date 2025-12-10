Leichenfund in der Zwickauer Mulde in Remse: Wie die Polizei jetzt vorgeht

Hohenstein-Ernstthal
Vieles spricht dafür, dass es sich um die in Lichtenstein verschwundene Seniorin handelt. Doch endgültige Gewissheit gibt es noch nicht.
Handelt es sich bei der toten Frau, die am Montagmorgen in der Mulde bei Remse entdeckt wurde, tatsächlich um die in Lichtenstein verschwundene Seniorin? Endgültige Gewissheit könne nur der DNA-Abgleich bringen, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Doch bis ein Ergebnis vorliegt, kann es nach ihren Angaben „mindestens zwei Wochen“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.