Tradition mit frischen Gesichtern: Gersdorf zeigt neue Pyramidenfiguren

Kurz vor dem Pyramidenanschieben hat der Schnitzverein zwei neue Motive fertiggestellt. Die Figuren sollen zentrale Akteure des Dorflebens repräsentieren.

Zum 42. Mal dreht sich in diesem Jahr die Ortspyramide in Gersdorf. Doch obwohl eigentlich alles wie immer ist, hat der Schnitzverein wieder einmal eine Überraschung parat. Bei der Frage nach der Zahl der Pyramidenfiguren muss Christian Schwalbe kurz durchzählen. 17 Stück sind es, wenn sich der Vereinschef nicht verzählt hat. Und das kann...