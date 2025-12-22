Trotz einer reichen Bescherung gibt es im Tierheim Wünsche

Nicht nur das gemütliche Beisammensein gab es bei den „Tierischen Weihnachten“ im Langenberger Tierheim. Geschenke wurden viele abgegeben. Doch wunschlos glücklich sind die Verantwortlichen nicht.

Im Tierheim im Callenberger Ortsteil Langenberg, das sich in Richtung Fichtental direkt am Wald befindet, war am Sonntagnachmittag viel Trubel. Zu den „Tierischen Weihnachten“ waren viele Gäste da und brachten reichlich Geschenke mit. „Wenn es um Tiere geht, ist die Spendenbereitschaft nach wie vor groß“, sagt Tierheimchefin Jana Berger.... Im Tierheim im Callenberger Ortsteil Langenberg, das sich in Richtung Fichtental direkt am Wald befindet, war am Sonntagnachmittag viel Trubel. Zu den „Tierischen Weihnachten“ waren viele Gäste da und brachten reichlich Geschenke mit. „Wenn es um Tiere geht, ist die Spendenbereitschaft nach wie vor groß“, sagt Tierheimchefin Jana Berger....