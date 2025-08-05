Twister, Riesenrad und Kettenkarussell: Das bietet das Bergfest in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Seit über einer Woche bauen Schausteller auf dem Pfaffenberg ihre Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Attraktionen auf. Die Bedingungen waren schwierig.
Schlamm, Matsch und tiefe Fahrrinnen. Einen Tag vor Beginn des Bergfestes auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal wirkt das Veranstaltungsgelände nicht einladend. Es regnet in Strömen. Doch die meisten Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Attraktionen stehen längst. Zu den ersten am Platze gehörte die Berg- und Talbahn „Musik Express“. Hier...
