Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Hohenstein-Ernstthal
  • |

  • Überschlagen und im Wald gelandet: Schwerer Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal - Sachschaden summiert sich auf 50.000 Euro

Ein Pkw Mercedes ist nach einem Unfall im Wald gelandet.
Ein Pkw Mercedes ist nach einem Unfall im Wald gelandet. Bild: Andreas Kretschel
Ein Pkw Mercedes ist nach einem Unfall im Wald gelandet.
Ein Pkw Mercedes ist nach einem Unfall im Wald gelandet. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Überschlagen und im Wald gelandet: Schwerer Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal - Sachschaden summiert sich auf 50.000 Euro
Von Cristina Zehrfeld, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Schneeschauer ist am Donnerstag ein Mercedes auf der A 4 von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Was zur Unfallursache bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Autobahn 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet. Laut Augenzeugenberichten ist nach einem starken Schneeschauer ein Pkw Mercedes in Fahrtrichtung Erfurt nach links von der Autobahn abgekommen. Das Fahrzeug hat sich mehrfach überschlagen, ist einen Abhang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:07 Uhr
1 min.
Zwei Unfälle auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand
Update
Zu einem Unfall sowie einem Folgeunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der A 4.
Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. Eine Person wurde verletzt.
Jens Arnold
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
07.11.2025
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Behinderung nach Unfall auf der A 4
Der Unfall ereignete sich kurz vor der Baustelle in Fahrtrichtung Erfurt.
Zwei Frauen wurden leicht verletzt. Es gab eine kurze Vollsperrung.
Bernd Appel
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel