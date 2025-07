Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Oberlungwitz

Die Robert-Koch-Straße wird Schauplatz einer nächtlichen Explosion. Ein Automat ist zerstört, der Schaden hoch. Die Suche nach den Tätern läuft.

In der Nacht von Montag zu Dienstag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Robert-Koch-Straße in Oberlungwitz gesprengt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat nachts gegen 1.45 Uhr. Durch die Explosion sei der Verkaufsautomat weitestgehend zerstört worden. Zeugen hätten von...