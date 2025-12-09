„Und was ist mit Weihnachten?“ – Musicalpremiere in der Marienkirche Gersdorf

Hohenstein-Ernstthal
Mit Herz, Musik und Begeisterung bringen die Schüler der Evangelischen Oberschule Gersdorf die Weihnachtsgeschichte auf die Bühne.
Das Weihnachtsmusical der Evangelischen Oberschule Gersdorf hat eine lange Tradition. Doch in diesem Jahr kommt es wieder einmal in einem neuen Gewand daher. Eine neue Idee wurde umgesetzt, bei der sich die Mitwirkenden vor allem eines fragen: „Und, was ist mit Weihnachten?“ Das selbst geschriebene Stück hat am Freitag vorm dritten Advent...
