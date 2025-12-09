Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schüler der Evangelischen Oberschule Gersdorf proben derzeit fürs Weihnachtsmusical.
Schüler der Evangelischen Oberschule Gersdorf proben derzeit fürs Weihnachtsmusical. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Und was ist mit Weihnachten?“ – Musicalpremiere in der Marienkirche Gersdorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Herz, Musik und Begeisterung bringen die Schüler der Evangelischen Oberschule Gersdorf die Weihnachtsgeschichte auf die Bühne.

Das Weihnachtsmusical der Evangelischen Oberschule Gersdorf hat eine lange Tradition. Doch in diesem Jahr kommt es wieder einmal in einem neuen Gewand daher. Eine neue Idee wurde umgesetzt, bei der sich die Mitwirkenden vor allem eines fragen: „Und, was ist mit Weihnachten?“ Das selbst geschriebene Stück hat am Freitag vorm dritten Advent...
