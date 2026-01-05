Unfall auf der B 173 in Lichtenstein: Tesla kracht in Leitplanke

Hohenstein-Ernstthal
Polizei beziffert Sachschaden nach Unfall am Sonntag auf rund 15.000 Euro. Warum den 43-jährigen Tesla-Fahrer keine Schuld trifft.
Auf rund 15.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 bei Lichtenstein. Die Schäden verteilen sich auf ein Auto der Marke Tesla (14.000 Euro) und die Leitplanke (1000 Euro).
