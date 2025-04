Unfall auf der B 173 in Oberlungwitz: Sachschaden an drei Autos summiert sich auf rund 25.000 Euro

Ein VW beschädigte am Montagmorgen zwei parkende Fahrzeuge. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Mit einem Unfall auf der B 173 in Oberlungwitz hat die neue Woche begonnen. Dabei wurden am Montagmorgen – kurz nach 5 Uhr – drei Fahrzeuge beschädigt. Ein VW kam aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf zwei abgestellte Fahrzeuge. Der Sachschaden wird von der Polizei in einer ersten Mitteilung auf rund...