Nach dem Auffahrunfall war die B 173 voll gesperrt.
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall mit drei Fahrzeugen und vier Leichtverletzten: B 173 zwischen Bernsdorf und Gersdorf voll gesperrt
Von Holger Frenzel
Nach dem Auffahrunfall waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen hat es am Montag im morgendlichen Berufsverkehr eine Vollsperrung der B 173 zwischen Bernsdorf und Gersdorf gegeben. Sie war rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.
