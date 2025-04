Unfall zwischen Gersdorf und Hohndorf: Suzuki stark beschädigt - 25-jähriger Fahrer bleibt unverletzt

Der Wagen war am Mittwochabend am Hofgraben in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei beziffert den Schaden auf 5000 Euro. Was bekannt ist.

Der Wagen ist an beiden Seiten und auf dem Dach beschädigt. Seine Frontscheibe ist zersplittert. Ein Unfall hat sich am Mittwochabend auf der Straße am Hofgraben zwischen Gersdorf und Hohndorf ereignet. Der 25-jährige Suzuki-Fahrer verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Wagen –...