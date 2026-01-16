Unfallflucht in Hohenstein-Ernstthal: Polizei sucht Kleintransporter

Nach einer Kollision auf einem Supermarktparkplatz sucht die Polizei den Fahrer eines beschädigten Kleintransporters sowie Zeugen des Vorfalls.

In Hohenstein-Ernstthal kam es am Donnerstagvormittag zu einer Unfallflucht. Eine 79-jährige Deutsche stieß zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Heinrich-Heine-Straße beim Einparken mit ihrem Mazda gegen einen Kleintransporter. An der Frontstoßstange des Transporters entstand ein Sachschaden, die Frau entfernte sich vom...