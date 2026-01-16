MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine 79-Jährige beschädigte beim Einparken einen Kleintransporter.
Eine 79-Jährige beschädigte beim Einparken einen Kleintransporter. Bild: Marijan Murat/dpa
Eine 79-Jährige beschädigte beim Einparken einen Kleintransporter.
Eine 79-Jährige beschädigte beim Einparken einen Kleintransporter. Bild: Marijan Murat/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Unfallflucht in Hohenstein-Ernstthal: Polizei sucht Kleintransporter
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Kollision auf einem Supermarktparkplatz sucht die Polizei den Fahrer eines beschädigten Kleintransporters sowie Zeugen des Vorfalls.

In Hohenstein-Ernstthal kam es am Donnerstagvormittag zu einer Unfallflucht. Eine 79-jährige Deutsche stieß zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Heinrich-Heine-Straße beim Einparken mit ihrem Mazda gegen einen Kleintransporter. An der Frontstoßstange des Transporters entstand ein Sachschaden, die Frau entfernte sich vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
12:45 Uhr
1 min.
Bus an Haltestelle in Oberlungwitz touchiert: Polizei sucht blauen Kleinwagen
Hat ein blauer Pkw zunächst unbemerkt einen Linienbus beschädigt?
Nach einer mutmaßlichen Kollision mit einem Linienbus sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Pkw sowie Zeugen des Vorfalls.
Luisa Ederle
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
11:50 Uhr
1 min.
Unfallflucht in Zwickau-Neuplanitz: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Ein unbekannter Wagen streifte den Toyota beim Einparken.
Ein unbekanntes Fahrzeug verursacht einen hohen Sachschaden an einem Toyota und flüchtet. Was die Polizei schon weiß.
Luisa Ederle
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel