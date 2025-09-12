Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg entgegen.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg entgegen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H./stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Unfallflucht in Rödlitz: Achtjähriger verletzt
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Ein Junge mit seinem Fahrrad wurde an der Oberen Dorfstraße von einem gelben Auto beim Wiedereinordnen „geschnitten“. Die Polizei sucht Zeugen.

Rödlitz.

Im Polizeirevier Stollberg ist am Donnerstagabend eine Unfallflucht angezeigt worden, die sich zuvor im Lichtensteiner Ortsteil Rödlitz ereignet hatte. Den Angaben zufolge befuhr ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Obere Dorfstraße in Richtung Hauptstraße. Kurz vor dem Bernhard-Reinhold-Weg sei er gegen 13.15 Uhr von einem bisher unbekannten, gelben Pkw überholt worden, der beim Wiedereinscheren den Achtjährigen „schnitt“. Als der Junge auswich, um eine Kollision zu vermeiden, stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise zum Unfall, dem gelben Pkw und dessen Fahrer/in nimmt das Polizeirevier Stollberg, Telefon 037296 900, entgegen. (mib)

