US-Hubschrauber über Westsachsen: Was hat es damit auf sich?

Die niedrig fliegenden Helikopter erregen immer wieder Aufsehen – so wie am Montag.

Insgesamt acht Transporthubschrauber der US-Armee haben Westsachsen am Montag von Zwickau über Hohenstein-Ernstthal in Richtung Chemnitz in geringer Höhe überflogen. 12.50 Uhr waren sechs der Militärmaschinen zu beobachten, 14.30 Uhr noch einmal zwei. Augenscheinlich handelte es sich um Hubschrauber des Typs CH-47 Chinook. Laut Bundeswehr...