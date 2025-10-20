Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Insgesamt acht solcher Transporthubschrauber der US-Army waren am Montag über Westsachsen unterwegs. Das Foto entstand bei einem Überflug im März.
Insgesamt acht solcher Transporthubschrauber der US-Army waren am Montag über Westsachsen unterwegs. Das Foto entstand bei einem Überflug im März. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
US-Hubschrauber über Westsachsen: Was hat es damit auf sich?
Redakteur
Von Bernd Appel
Die niedrig fliegenden Helikopter erregen immer wieder Aufsehen – so wie am Montag.

Insgesamt acht Transporthubschrauber der US-Armee haben Westsachsen am Montag von Zwickau über Hohenstein-Ernstthal in Richtung Chemnitz in geringer Höhe überflogen. 12.50 Uhr waren sechs der Militärmaschinen zu beobachten, 14.30 Uhr noch einmal zwei. Augenscheinlich handelte es sich um Hubschrauber des Typs CH-47 Chinook. Laut Bundeswehr...
08.09.2025
2 min.
Tiefflug: Hubschrauber über Plauener Innenstadt
Ein Bundeswehr-Helikopter vom Typ Sikorsky CH53 flog erst im Juli am Himmel über Plauen.
Über der Plauener Innenstadt ist am Montag ein Helikopter mit etwa 235 Metern über Grund sehr tief geflogen und sorgte deshalb für Aufsehen. Hatte er landen wollen?
Sabine Schott
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
07.10.2025
1 min.
Unfall bei A4-Abfahrt in Hohenstein-Ernstthal: Auto nur noch abschleppreif
An der Autobahnabfahrt Hohenstein-Ernstthal kam es am Montag zu einem Unfall.
Offenbar zu schnell für die nasse Fahrbahn: 48-Jährige verliert Kontrolle über ihren Chevrolet.
Uta Pasler
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel