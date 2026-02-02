Veolia-Schließung in Hohenstein-Ernstthal: Kann der Containerdienst den Wertstoffhof ersetzen?

Hohenstein-Ernstthal
Wertstoffhöfe gelten vor allem bei der Entsorgung von kleinen Mengen Abfall als gute Wahl, weil man sein Gerümpel direkt hinbringen kann. Ist das auch beim örtlichen Containerdienst möglich?
Ende März schließt der Veolia Wertstoffhof an der Goldbachstraße in Hohenstein-Ernstthal. Müssen Nutzer wirklich auf weiter entfernte Wertstoffhöfe ausweichen? Oder kann ein kleines Unternehmen vor Ort womöglich dasselbe leisten, wie das weltweit agierende, börsennotierte Unternehmen Veolia? Für Kevin Siebert steht fest, dass sich der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.