„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt etwa 30 Arbeiten in der Ausstellung „Verborgene Erinnerung“. Diese wird am Donnerstag in der „Kleinen Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Doch für den Künstler ist die Stadt nicht nur Ausstellungsort. Er hat die Schau auch genutzt, um die Stadt kennenzulernen, Kontakt zum...
