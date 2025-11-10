Vergabe „mit Beigeschmack“: Zuschlag für Firma des Lichtensteiner Bürgermeisters

Es ist ein sehr kleiner Auftrag, trotzdem sorgte seine Vergabe im Lichtensteiner Stadtrat zunächst für Diskussionen. Das Abstimmungsergebnis überraschte dann.

Es geht um eine Suchschachtung an der Rödlitzer Grundschule: Lichtensteins Stadtrat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mit einer Auftragsvergabe befasst. Bekanntlich bekommt die Grundschule einen Ergänzungsbau, doch dazu muss vor Ort erst einmal erkundet werden, wo Leitungen und Kanäle verlaufen.