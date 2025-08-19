Vernissage und Hoffest in Gersdorf

Das Hoffest des Kunst- und Kulturvereins „Die Mühle“ bietet am Samstag einen Mix aus Kunst und Kulinarik. Bereits am Vorabend wird eine Ausstellung mit Druckgrafik eröffnet.

Rund um die Hessenmühle wird am Samstag das traditionelle Hoffest des Kunst- und Kulturvereins „Die Mühle" gefeiert. Es gibt Gegrilltes und selbst gebackenen Kuchen, Bier und Fassbrause von der Gersdorfer Brauerei sowie frisches Brot vom ortsansässigen Verein „Die Mehlsäcke". Geöffnet sind zudem die Arbeitsräume von Malzirkel und...