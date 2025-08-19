Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Freitagabend wird eine Ausstellung mit 31 Drucken von Ilona Lommatzsch eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Am Freitagabend wird eine Ausstellung mit 31 Drucken von Ilona Lommatzsch eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vernissage und Hoffest in Gersdorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Hoffest des Kunst- und Kulturvereins „Die Mühle“ bietet am Samstag einen Mix aus Kunst und Kulinarik. Bereits am Vorabend wird eine Ausstellung mit Druckgrafik eröffnet.

Rund um die Hessenmühle wird am Samstag das traditionelle Hoffest des Kunst- und Kulturvereins „Die Mühle“ gefeiert. Es gibt Gegrilltes und selbst gebackenen Kuchen, Bier und Fassbrause von der Gersdorfer Brauerei sowie frisches Brot vom ortsansässigen Verein „Die Mehlsäcke“. Geöffnet sind zudem die Arbeitsräume von Malzirkel und...
