Regionale Nachrichten und News
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn.
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn. Bild: Andreas Kretschel
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn.
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Viel Applaus für Weihnachtskonzert des Lichtensteiner Musikvereins
Redakteur
Von Bernd Appel
Rund 600 Menschen erlebten am Sonntag das diesjährige Konzert mit musikalischen Gästen aus Glauchau.

Von traditionellen christlichen und erzgebirgischen Weihnachtsliedern bis zu amerikanischen Hits und „Drei Haselnüssen für Aschenbrödel“ reichte am Sonntag das Repertoire beim Weihnachtskonzert des Lichtensteiner Musikvereins, das wie gewohnt im Christlichen Glaubenscentrum Lichtensteins stattfand. Rund 600 Gäste zollten dem Auftritt am...
