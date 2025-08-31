Vier Verletzte nach Verkehrsunfall: Rettungshubschrauber „Christoph 46“ landet in Callenberg

Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer. Die Leitstelle schickte ein Großaufgebot an die Unfallstelle.

Callenberg. Vier Personen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich am Samstagmittag in Callenberg ereignet hat. Laut Polizei war eine 66-Jährige, die auf einem Honda-Moped aus Richtung Heideweg kam, gegen 12.10 Uhr beim Linksabbiegen von der Nordstraße in die Altenburger Straße mit einem Honda-Motorrad zusammengestoßen, das aus Richtung Kreisverkehr kam und Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß rutschte der 59-jährige Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei Radfahrern (Frau, 68, und Mann, 67 Jahre), die in Richtung Kreisverkehr unterwegs waren. Die Mopedfahrerin und der Motorradfahrer wurden schwer, die beiden Radfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Rettungsleitstelle hat ein großes Aufgebot an Helfern nach Callenberg geschickt. Im Einsatz waren zwei Notarztwagen und vier Rettungswagen. Zudem landete der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ in der Nähe der Unfallstelle – er brachte einen Notarzt nach Callenberg und nahm später einen Patienten mit in eine Klinik. (mib/hof)