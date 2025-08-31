Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch der Rettungshubschrauber war in Callenberg im Einsatz.
Auch der Rettungshubschrauber war in Callenberg im Einsatz. Bild: Symbolbild: Andreas Kretschel
Auch der Rettungshubschrauber war in Callenberg im Einsatz.
Auch der Rettungshubschrauber war in Callenberg im Einsatz. Bild: Symbolbild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall: Rettungshubschrauber „Christoph 46“ landet in Callenberg
Von Michael Brandenburg, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer. Die Leitstelle schickte ein Großaufgebot an die Unfallstelle.

Callenberg.

Vier Personen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich am Samstagmittag in Callenberg ereignet hat. Laut Polizei war eine 66-Jährige, die auf einem Honda-Moped aus Richtung Heideweg kam, gegen 12.10 Uhr beim Linksabbiegen von der Nordstraße in die Altenburger Straße mit einem Honda-Motorrad zusammengestoßen, das aus Richtung Kreisverkehr kam und Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß rutschte der 59-jährige Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei Radfahrern (Frau, 68, und Mann, 67 Jahre), die in Richtung Kreisverkehr unterwegs waren. Die Mopedfahrerin und der Motorradfahrer wurden schwer, die beiden Radfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Rettungsleitstelle hat ein großes Aufgebot an Helfern nach Callenberg geschickt. Im Einsatz waren zwei Notarztwagen und vier Rettungswagen. Zudem landete der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ in der Nähe der Unfallstelle – er brachte einen Notarzt nach Callenberg und nahm später einen Patienten mit in eine Klinik. (mib/hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
15:00 Uhr
1 min.
Motorradfahrer auf Zwickauer Parkplatz schwer verletzt
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Der 81-jährige Suzukifahrer kollidierte mit einem VW, der aus einer Parkreihe herausfuhr.
Michael Brandenburg
19.08.2025
1 min.
Zwei Unfälle innerhalb von wenigen Minuten in Callenberg: Moped landet am Baum – Bus beschädigt Stromkasten
Unfall im Callenberger Ortsteil Grumbach: Eine Mopedfahrerin krachte gegen einen Baum.
Die Polizei meldet zwei Unfälle im Bereich „Am Kiefernberg“. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
Mehr Artikel