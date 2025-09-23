Vollsperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal: Jetzt gibt es Klarheit über Dauer und geänderte Verkehrsführung

Vier Wochen lang muss die Dresdner Straße voll gesperrt werden. Grund ist der Abriss eines maroden Hauses.

Wegen akuter Einsturzgefahr muss die Dresdner Straße 36 in Hohenstein-Ernstthal abgerissen werden. Dafür ist eine vierwöchige Vollsperrung des Straßenabschnitts zwischen Breiter Straße und Schulstraße nötig. Vier Wochen soll die Sperrung dauern, vom 29. September bis zum 24. Oktober. Eine Umleitung für Pkw und Busse wird ausgewiesen. Sie...