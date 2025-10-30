Vollsperrung der Dresdner Straße in Hohenstein Ernstthal wird aufgehoben

Am Donnerstag sind die Abrissarbeiten am Haus Nummer 36 beendet worden. Warum wird die Straße erst am Montag freigegeben?

Am Montag wird die Vollsperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal aufgehoben. Seit Ende September ist die Straße wegen Abrissarbeiten am Haus Nummer 36 voll gesperrt. Am Donnerstag wurden diese Arbeiten beendet. Dass es bis zur Freigabe noch dauert, liegt an den noch erforderlichen Arbeiten der Verkehrssicherung, denn die Sperrung war...