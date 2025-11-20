Vollsperrung des Hofgrabens zwischen Gersdorf und Hohndorf

Hohenstein-Ernstthal
Wegen der Fortführung des Breitbandausbaus gibt es zunächst eine Vollsperrung, dann eine halbseitige Sperrung.
Der Hofgraben zwischen Gersdorf und Hohndorf ist vom 22. bis 25. November für die Durchfahrt voll gesperrt. Grund dafür ist eine Baustelle in Hohndorf. Dort erfolgt der Breitbandausbau zwischen Sonnenstraße und Hauptstraße. Nach Beendigung der viertägigen Vollsperrung gibt es deshalb vom 26. November bis zum 13. Dezember eine halbseitige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.