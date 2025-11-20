Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hofgraben zwischen Gersdorf und Hohndorf ist ab Samstag voll gesperrt.
Der Hofgraben zwischen Gersdorf und Hohndorf ist ab Samstag voll gesperrt.
Hohenstein-Ernstthal
Vollsperrung des Hofgrabens zwischen Gersdorf und Hohndorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Wegen der Fortführung des Breitbandausbaus gibt es zunächst eine Vollsperrung, dann eine halbseitige Sperrung.

Der Hofgraben zwischen Gersdorf und Hohndorf ist vom 22. bis 25. November für die Durchfahrt voll gesperrt. Grund dafür ist eine Baustelle in Hohndorf. Dort erfolgt der Breitbandausbau zwischen Sonnenstraße und Hauptstraße. Nach Beendigung der viertägigen Vollsperrung gibt es deshalb vom 26. November bis zum 13. Dezember eine halbseitige...
Mehr Artikel