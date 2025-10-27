Vollsperrung in Meinsdorf: Pkw landet auf dem Acker

Ein Pkw mit fünf Insassen ist am Montagmittag zwischen Meinsdorf und Pleißa verunglückt.

Am Montagmittag ist ein Pkw zwischen Meinsdorf und Pleißa in Richtung Langenberg von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Obstbaum und blieb auf der Seite in einem Acker liegen. Vier der fünf Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie stellten das Fahrzeug eigenständig wieder auf die Räder. Eine...