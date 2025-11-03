Vom Cyberangriff bis zum Stromausfall: Wie sich eine westsächsische Kleinstadt auf Ernstfälle vorbereitet

In Hohenstein-Ernstthal wird an etwas gearbeitet, das im besten Fall nie gebraucht wird – und doch für alle wichtig sein könnte. Worum genau geht es beim Kommunalen Krisenmanagement?

Seit einem Jahr wird in Hohenstein-Ernstthal an einem „Kommunalen Krisenmanagement“ gearbeitet. Es wurden Notfallpläne erstellt und ein Krisenstab eingerichtet. Eingebunden sind neben Rathausmitarbeitern unter anderem die Feuerwehr und der Bauhof. Die Fäden hält Rico Leuschner in der Hand, der in der Stadt als Sachbearbeiter im Bereich... Seit einem Jahr wird in Hohenstein-Ernstthal an einem „Kommunalen Krisenmanagement“ gearbeitet. Es wurden Notfallpläne erstellt und ein Krisenstab eingerichtet. Eingebunden sind neben Rathausmitarbeitern unter anderem die Feuerwehr und der Bauhof. Die Fäden hält Rico Leuschner in der Hand, der in der Stadt als Sachbearbeiter im Bereich...