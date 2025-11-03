Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Claudia Schneider und Rico Leuschner organisieren das kommunale Krisenmanagement.
Claudia Schneider und Rico Leuschner organisieren das kommunale Krisenmanagement. Bild: Andreas Kretschel
Claudia Schneider und Rico Leuschner organisieren das kommunale Krisenmanagement.
Claudia Schneider und Rico Leuschner organisieren das kommunale Krisenmanagement. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vom Cyberangriff bis zum Stromausfall: Wie sich eine westsächsische Kleinstadt auf Ernstfälle vorbereitet
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hohenstein-Ernstthal wird an etwas gearbeitet, das im besten Fall nie gebraucht wird – und doch für alle wichtig sein könnte. Worum genau geht es beim Kommunalen Krisenmanagement?

Seit einem Jahr wird in Hohenstein-Ernstthal an einem „Kommunalen Krisenmanagement“ gearbeitet. Es wurden Notfallpläne erstellt und ein Krisenstab eingerichtet. Eingebunden sind neben Rathausmitarbeitern unter anderem die Feuerwehr und der Bauhof. Die Fäden hält Rico Leuschner in der Hand, der in der Stadt als Sachbearbeiter im Bereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
07.10.2025
1 min.
Karl-May-Vortrag in Hohenstein-Ernstthal: Neues Thema, neues Datum
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte.
Der Vortrag „Karl May im Kreuzfeuer“ muss wegen Erkrankung ausfallen. Doch es gibt Ersatz.
Cristina Zehrfeld
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
15.10.2025
1 min.
Feuerwehreinsatz im Stadthaus Hohenstein-Ernstthal
Am Mittwoch war die Feuerwehr am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.
Die Brandmeldeanlage hat Alarm im Stadthaus ausgelöst. Was ist passiert?
Cristina Zehrfeld
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel