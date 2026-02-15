Von „Björn dem Baumeister“ bis zum „Arzt ohne Grenzen: In Callenberg bekommt jeder sein Fett weg

Seit über 20 Jahren prägt Jürgen Morgner die Büttenrede in Callenberg. Nach einer Pause steht er nun wieder auf der Bühne – als Pinocchio und mit gewohnt spitzer Zunge.

Der Bürgermeister muss sich in Callenberg schon einiges gefallen lassen. Da kämpft er darum, dass ein bisschen Kulturhauptstadt-Flair in seinem Ort ankommt, freut sich, als die „Ghosts" von Monika Sosnowska in einem Teich feierlich eingeweiht werden und dann das: Jürgen Morgner lästert in seiner Büttenrede ungeniert über die Skulptur....