Von Broadway bis Glückskeks: Wo Jecken rund um Hohenstein-Ernstthal Fasching feiern

Die erste Veranstaltung steigt bereits am 23. Januar. Die letzten Konfetti regnet es am 28 Februar – reichlich eine Woche nach Aschermittwoch. Doch wo haben Jecken noch Chancen auf Tickets?

Auch wenn es bis zum Höhepunkt der Karnevalszeit noch etwas dauert, können sich echte Jecken jetzt schon warmfeiern: Der Tillinger Faschingsclub startet bereits an diesem Freitag, 19 Uhr, in der Jahnturnhalle mit seinem Oldiefasching. Präsident Benjamin Voigt sagt zum frühen Einstieg: „Wir wollen vor den Winterferien fertig sein, weil da...