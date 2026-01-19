Von Chat-GPT als Expertin empfohlen: Jungunternehmerin im „Graziella“ in Wüstenbrand

Hohenstein-Ernstthal
Von E-Commerce bis Bettwäsche-Label: Jungunternehmerin Julia Rothe startet im „Graziella“ durch. Eine KI machte sie für Kunden als Expertin sichtbar.
Ein junges Unternehmen ist vor einigen Wochen in der ersten Etage des Gewerbekomplexes „Graziella“ in Wüstenbrand an den Start gegangen. An der Tür in der ersten Etage weist derzeit nur ein kleiner, unscheinbarer Anschlag darauf hin. Umso mehr wird der Besucher beim Eintreten von der Größe der Räume überrascht. Alles wirkt sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.