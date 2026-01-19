MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Freiberuflerin kümmert sich Julia Rothe derzeit darum, die Webseiten ihrer Kunden sichtbar zu machen. Parallel dazu will sie ihr eigenes Label auf den Markt bringen.
Als Freiberuflerin kümmert sich Julia Rothe derzeit darum, die Webseiten ihrer Kunden sichtbar zu machen. Parallel dazu will sie ihr eigenes Label auf den Markt bringen. Bild: Andreas Kretschel
Bei „Lux Cocoon“ geht es Julia Rothe nicht nur um den Verkauf hochwertiger Bettwäsche, sondern um ganzheitliches Konzept.
Bei „Lux Cocoon“ geht es Julia Rothe nicht nur um den Verkauf hochwertiger Bettwäsche, sondern um ganzheitliches Konzept. Bild: Andreas Kretschel
Ätherische Öle, Zirbelkissen und Lavendelsäckchen - bei der Entspannung helfen viele kleine Dinge.
Ätherische Öle, Zirbelkissen und Lavendelsäckchen - bei der Entspannung helfen viele kleine Dinge. Bild: Andreas Kretschel
Als Freiberuflerin kümmert sich Julia Rothe derzeit darum, die Webseiten ihrer Kunden sichtbar zu machen. Parallel dazu will sie ihr eigenes Label auf den Markt bringen.
Als Freiberuflerin kümmert sich Julia Rothe derzeit darum, die Webseiten ihrer Kunden sichtbar zu machen. Parallel dazu will sie ihr eigenes Label auf den Markt bringen. Bild: Andreas Kretschel
Bei „Lux Cocoon“ geht es Julia Rothe nicht nur um den Verkauf hochwertiger Bettwäsche, sondern um ganzheitliches Konzept.
Bei „Lux Cocoon“ geht es Julia Rothe nicht nur um den Verkauf hochwertiger Bettwäsche, sondern um ganzheitliches Konzept. Bild: Andreas Kretschel
Ätherische Öle, Zirbelkissen und Lavendelsäckchen - bei der Entspannung helfen viele kleine Dinge.
Ätherische Öle, Zirbelkissen und Lavendelsäckchen - bei der Entspannung helfen viele kleine Dinge. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Von Chat-GPT als Expertin empfohlen: Jungunternehmerin im „Graziella“ in Wüstenbrand
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von E-Commerce bis Bettwäsche-Label: Jungunternehmerin Julia Rothe startet im „Graziella“ durch. Eine KI machte sie für Kunden als Expertin sichtbar.

Ein junges Unternehmen ist vor einigen Wochen in der ersten Etage des Gewerbekomplexes „Graziella“ in Wüstenbrand an den Start gegangen. An der Tür in der ersten Etage weist derzeit nur ein kleiner, unscheinbarer Anschlag darauf hin. Umso mehr wird der Besucher beim Eintreten von der Größe der Räume überrascht. Alles wirkt sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:00 Uhr
3 min.
Letzter Verkaufstag für Bruno Banani in Hohenstein-Ernstthal
Bruno Banani verlässt den Gewerbekomplex Graziella in Wüstenbrand.
Knapp zwei Jahre gab es eine Bruno-Banani-Filiale an der Straße der Einheit. Von Anfang an war klar, dass das nicht von Dauer ist. Jetzt zieht das Modeunternehmen zurück nach Mittelbach.
Cristina Zehrfeld
18:00 Uhr
4 min.
Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau.
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.
Monty Gräßler
16:00 Uhr
3 min.
Keine neugierigen Blicke mehr: Tanzkurse sind ins „Graziella“ Wüstenbrand umgezogen
Lena Sue Weinhold ist mit ihrem Kindertanzprojekt nach Wüstenbrand umgezogen.
Als Lena Sue Weinhold Ende Mai 2025 ihr Kindertanzprojekt gestartet hat, wusste sie bereits, dass sie nach einem halben Jahr wohl umziehen muss. Was hat der Testlauf im „Magnet“ gebracht?
Cristina Zehrfeld
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18:00 Uhr
4 min.
Von Skibike bis Schneematte: Wintersport made in Chemnitz
Ein Skibike der Firma Weißbach Sports aus Chemnitz auf einer Skipiste.
Wer auf „Buy Local“ setzt, also ausschließlich Produkte aus der Region kaufen will, der ist in Chemnitz für die Skipiste ganz gut ausgestattet. Es gibt sogar Produkte, mit denen man in den Alpen richtig aus dem Rahmen fällt.
Christian Mathea
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel