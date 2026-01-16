MENÜ
Bruno Banani verlässt den Gewerbekomplex Graziella in Wüstenbrand.
Bild: Andreas Kretschel
Bruno Banani verlässt den Gewerbekomplex Graziella in Wüstenbrand.
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Letzter Verkaufstag für Bruno Banani in Hohenstein-Ernstthal
Von Cristina Zehrfeld
Knapp zwei Jahre gab es eine Bruno-Banani-Filiale an der Straße der Einheit. Von Anfang an war klar, dass das nicht von Dauer ist. Jetzt zieht das Modeunternehmen zurück nach Mittelbach.

Die Konfektionsständer und Schütten in der Bruno-Banani-Filiale im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand sind prall gefüllt. Etliche Kunden sind auf der Suche nach passender Unterwäsche oder auch Sportbekleidung. Fast nichts deutet darauf hin, dass der Laden nächste Woche nicht mehr im Gewerbekomplex Graziella finden ist. Doch ein...
