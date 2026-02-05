MENÜ
Die Geschäftsführer Jan Jassner (links) und Josè Borge freuen sich, dass der Outlet Store von Bruno Banani wieder ins Traditionshaus in Mittelbach zurückgekehrt ist.
Die Geschäftsführer Jan Jassner (links) und Josè Borge freuen sich, dass der Outlet Store von Bruno Banani wieder ins Traditionshaus in Mittelbach zurückgekehrt ist. Bild: Andreas Kretschel
Bauherr Olaf Pfeifer hat vier Millionen Euro in die Sanierung des Klinkerbaus an der Hofer Straße investiert.
Bauherr Olaf Pfeifer hat vier Millionen Euro in die Sanierung des Klinkerbaus an der Hofer Straße investiert. Bild: Andreas Kretschel
Bis zum Samstag gibt es 25 Prozent Eröffnungsrabatt auf das gesamte Sortiment.
Bis zum Samstag gibt es 25 Prozent Eröffnungsrabatt auf das gesamte Sortiment. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Nach vier Millionen Euro Sanierung: Bruno Banani wieder in Mittelbach
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Olaf Pfeifer aus Oberlungwitz hat viel Geld in die Hand genommen, um den Klinkerbau an der Hofer Straße in Mittelbach zu sanieren. Mit Bruno Banani ist nun ein wichtiger Mieter zurückgekehrt.

Offene Türen und weithin schallende Musik haben am Mittwoch an der Hofer Straße 15 im Chemnitzer Stadtteil Mittelbach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das schon lange, bevor der Startschuss für die Wiedereröffnung des Modeunternehmens Bruno Banani fallen sollte. Bereits ab 8 Uhr morgens hatten Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen...
