Nach vier Millionen Euro Sanierung: Bruno Banani wieder in Mittelbach

Olaf Pfeifer aus Oberlungwitz hat viel Geld in die Hand genommen, um den Klinkerbau an der Hofer Straße in Mittelbach zu sanieren. Mit Bruno Banani ist nun ein wichtiger Mieter zurückgekehrt.

Offene Türen und weithin schallende Musik haben am Mittwoch an der Hofer Straße 15 im Chemnitzer Stadtteil Mittelbach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das schon lange, bevor der Startschuss für die Wiedereröffnung des Modeunternehmens Bruno Banani fallen sollte. Bereits ab 8 Uhr morgens hatten Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen...