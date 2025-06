Von Jazz bis Soul: Pariser Sängerin in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal

Zwei Musiker aus Dresden und eine Sängerin aus Paris bieten am Sonntag eine Mischung aus Jazz, Folk, Soul und einer Prise französischem Chanson.

Ein Jazzkonzert ist am Sonntag in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast sind die Pariser Sängerin Lila Despoix, der Pianist Sebastian Wappler und der Cellist Johann von Ruthendorf. Beide Instrumentalisten leben und arbeiten in Dresden. Johann von Ruthendorf ist seit diesem Schuljahr Cellolehrer beim Dresdner Kreuzchor....