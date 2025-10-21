Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Landschaftsfotografie von Mandy Rosenfeld wird ab Donnerstag im Rathaus gezeigt.
Landschaftsfotografie von Mandy Rosenfeld wird ab Donnerstag im Rathaus gezeigt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Von Südtirol bis Island: Fotoausstellung im Rathaus Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Die Fotografin Mandy Rosenfeld zeigt eine Ausstellung unter dem Motto „Weltblicke – Die Schönheit der Erde“.

Eine Fotoausstellung mit Werken von Mandy Rosenfeld wird am Donnerstag im Rathaus Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Unter dem Motto „Weltblicke – Die Schönheit der Erde“ zeigt die Landschaftsfotografin aus Augustusburg ein breites Spektrum an Motiven. Entstanden sind die Fotografien in den letzten fünf Jahren unter anderem auf der Seiser Alm...
