Von Südtirol bis Island: Fotoausstellung im Rathaus Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Die Fotografin Mandy Rosenfeld zeigt eine Ausstellung unter dem Motto „Weltblicke – Die Schönheit der Erde“.
Eine Fotoausstellung mit Werken von Mandy Rosenfeld wird am Donnerstag im Rathaus Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Unter dem Motto „Weltblicke – Die Schönheit der Erde“ zeigt die Landschaftsfotografin aus Augustusburg ein breites Spektrum an Motiven. Entstanden sind die Fotografien in den letzten fünf Jahren unter anderem auf der Seiser Alm...
