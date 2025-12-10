MENÜ
Winterzauber beim Pyramidenfest: Das wird dieses Jahr wohl nicht klappen.
Winterzauber beim Pyramidenfest: Das wird dieses Jahr wohl nicht klappen.
Hohenstein-Ernstthal
Von Turmbläsern bis Modellbahn: Gersdorf feiert Pyramidenfest
Von Cristina Zehrfeld
Rund um den Parkplatz am Volkspark steigt am Sonntag das traditionelle Pyramidenfest. Das Programm reicht von Blasmusik bis zu besonderen Angeboten von Vereinen, Schulen und Kirche.

Am Sonntag wird in Gersdorf das traditionelle Pyramidenfest gefeiert. Zum Auftakt gibt es um 13.45 einen Auftritt der Turmbläser, danach wird das Fest durch den Bürgermeister eröffnet. Auf dem Parkplatz am Volkspark gibt es bis zum Abend ein buntes Treiben mit Auftritten von Kurrende (14.15 Uhr) und Kindergarten (14.30 Uhr), einem Besuch des...
