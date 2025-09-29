Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Schornstein von Knauf Insulation wurde schon in den 1950er-Jahren für die damalige Nickelhütte errichtet. Seit über einem halben Jahrhundert werden in St. Egidien Dämmstoffe produziert.
Der Schornstein von Knauf Insulation wurde schon in den 1950er-Jahren für die damalige Nickelhütte errichtet. Seit über einem halben Jahrhundert werden in St. Egidien Dämmstoffe produziert.
Hohenstein-Ernstthal
Vorkaufsrecht: Legt St. Egidien sich jetzt mit Knauf Insulation an?
Von Bernd Appel
Die Gemeinde hat ihr Vorkaufsrecht für ein Grundstück geltend gemacht, welches das Unternehmen dringend benötigt. Begründet wird diese Entscheidung unter anderem mit Versäumnissen der Vergangenheit.

Das Verhältnis zwischen St. Egidien und der Firma Knauf Insulation ist ambivalent: Einerseits ist der Dämmstoff-Produzent einer der größten Arbeitgeber und Steuerzahler im Ort, die Kommune bekam die hier erzeugte Steinwolle zuletzt zum Vorzugspreis und im Rat wurde die „vernünftige Kommunikation“ mit Werksleiter Uwe Kaufmann gelobt....
