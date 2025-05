Vortrag in Callenberg: Alexander von Humboldt in Russland

Der Chemnitzer Historiker Friedrich Naumann ist am Donnerstag mit einem Vortrag in Callenberg zu Gast.

Eine Reise des deutschen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769 – 1859) steht am Donnerstag im Mittelpunkt eines Vortrags im Kirchgemeindesaal Callenberg. Zu Gast ist Friedrich Naumann, der von 1993 bis 2005 als Professor an der Technischen Universität Chemnitz gelehrt hat. In seinem Vortrag geht es um die Gelehrtenreise Humboldts...