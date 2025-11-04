Vortrag in Oberlungwitz: Was Hochlandrinder und Kaninchenzüchter gemeinsam haben

Naturfotos stehen im Mittelpunkt eines Vortrages, der beleuchtet, wie Schottische Hochlandrinder aber auch Kaninchenzüchter beim Artenschutz helfen.

In der Abteikirche Oberlungwitz findet am Donnerstag ab 19.30 Uhr ein Fotovortrag mit dem Titel „Foto-Tour durch die Natur – Was Hochlandrinder mit Artenschutz und der Bewahrung der Schöpfung zu tun haben“. Markus Pfeifer gibt mit zahlreichen Fotos einen Überblick über die Artenvielfalt im Hirschgrund. Dort ist auch die Stiftung Pro...