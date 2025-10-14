Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zum Vortrag im Kulturpalais Lichtenstein wird Christoph von Marschall erwartet.
Zum Vortrag im Kulturpalais Lichtenstein wird Christoph von Marschall erwartet. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Vortrag und Diskussion zum Weltgeschehen im Kulturpalais Lichtenstein
Von Jakob Nützler
„Krisen, Kriege, Konkurrenz“, so heißt ein Diskussionsabend im Lichtensteiner Kulturpalais. Eingeladen ist ein Journalist des „Tagesspiegels“.

Hohenstein-Ernstthal.

In Lichtenstein darf mit dem renommierten „Tagesspiegel“-Journalisten und Buchautoren Dr. Christoph von Marschall über das Zeitgeschehen diskutiert werden. Unter dem Titel „Krisen, Kriege, Konkurrenz: Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung?“ soll Freitag, 7. November, um 19 Uhr eingeordnet werden, was die aktuellen Nachrichten für unser Leben und unsere Zukunft bedeuten können. So verspricht es die Ankündigung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Themen wie Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik, Europa und die Welt sollen eine Rolle spielen. Der aus Vortrag und Diskussion bestehende Abend im Kulturpalais Lichtenstein (Schloßallee 2) ist bis 21 Uhr angesetzt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (nütz)

