Bürgermeister Thomas Hetzel (links) und Eventmanager Ronald Haß bei der Wasserattacke.
Bürgermeister Thomas Hetzel (links) und Eventmanager Ronald Haß bei der Wasserattacke. Bild: Screenshot: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Warum ein Bürgermeister aus Westsachsen einen Schwall Wasser ins Gesicht kriegt
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürgermeister Thomas Hetzel aus Oberlungwitz ist gern für einen Spaß zu haben. In einem von der eigenen Stadtverwaltung veröffentlichten Videoclip hat er sich jetzt freiwillig nass gemacht. Wieso?

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz hat in sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem sich Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) einen Schwall Wasser ins Gesicht schütten lässt. Für eine Sekunde lang ist in dem Video eine voluminöse Dame zu sehen, die mit einer Bewegung ihrer Oberschenkel Wasser in Richtung der Kamera spritzt. Dann...
