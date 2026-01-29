MENÜ
Karsten Meyer von Bergmann Elektrotechnik Hermsdorf fixiert Kabel neu an der Decke. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Warum wird schon wieder im Stadthaus Hohenstein-Ernstthal gebaut?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadthaus ist eines der ältesten Häuser von Hohenstein-Ernstthal. Umfassend saniert wurde es noch nie. Was bringt da eine 30.000-Euro-Investition?

Handwerker gehen derzeit im Stadthaus Hohenstein-Ernstthal ein und aus. Das ist keine ganz ungewöhnliche Situation, wie Bauamtsleiter Ulrich Weber erklärt: „Wenn Sie so ein Objekt haben, dann bauen Sie immer dran rum.“ Laut Weber gehört das Haus am Altmarkt zu den ältesten Gebäuden der Stadt. „Alte Bauteile stammen teils aus dem 17....
