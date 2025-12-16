MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt.
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt. Bild: Textil- und Rennsportmuseum
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt.
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt. Bild: Textil- und Rennsportmuseum
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtskarten selbst gestalten ist beim Maker-Advent in Hohenstein-Ernstthal möglich
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit schönen Weihnachtsstoffen und ein bisschen Kreativität können Besucher ihre eigenen Kartenmotive entwerfen.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp oder E-Mail mögen schnell verschickt sein. Wirklich persönlich sind sie aber in aller Regel nicht. Für Leute, die ihren Freunden und Bekannten etwas Einzigartiges schenken wollen, bietet das Textil- und Rennsportmuseum deshalb am Wochenende an, eigene textile Weihnachtskarten zu gestalten und zu nähen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
27.11.2025
1 min.
Klang- und Lichtprojekt im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal
Eine spektakuläre Lichtshow verbunden mit Musik und Maschinengeräuschen ist am Samstag im Textil- und Rennsportmuseum zu erleben.
Cristina Zehrfeld
22.10.2025
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: 35 Jahre Einheit – was bleibt von der kritischen DDR-Literatur?
Die Friedliche Revolution hat zur Deutschen Einheit geführt. Doch was bedeutete dies für die frühere DDR-Literatur?
Henry Kreul beleuchtet in einem Vortrag im Textil- und Rennsportmuseum die Geschichte der kritischen Literatur in der DDR.
Cristina Zehrfeld
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
Mehr Artikel